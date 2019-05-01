В Гродно в обновленный храм внесли исторический список чудотворной Коложской иконы Божией Матери

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спустя столетие вернулся исторический список уникальной Коложской иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня его торжественно внесли в Коложскую церковь, передает корреспондент БЕЛТА.

Для иконы создан киот из дуба: она будет в храме постоянно. "Обретение произошло к моменту окончания основного этапа ремонта храма. Мы все воспринимаем это как возвращение святыни в обновленный храм. Это знак того, что ремонт был сделан своевременно и правильно", - отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.

Точный и единственный известный исторический список иконы, пропавшей свыше 100 лет назад, в конце 2018 года случайно обнаружили на одном из антикварных аукционов в Германии. Икону удалось приобрести. На протяжении нескольких месяцев шли реставрационные работы.

На оборотной стороне иконы есть надпись чернилами о том, что этот образ написан в Лаврской иконописной иеромонахом Григорием. "Буквально несколько недель назад получили ответ, что икона, возможно, была написана в Киево-Печерской лавре Григорием Гордиевским, который во второй половине XIX века был послушником, помощником начальника, а потом и смотрителем иконописной мастерской и школы иконописи", - отметил Александр Болонников. Он подчеркнул, что исследования по установлению автора иконы, места ее написания продолжаются. Не исключено, что список создавался для важного события. Одна из версий гласит, что именно этот список был вручен императору Николаю II во время его визита в Гродно.

Чудотворная икона Коложской Божией Матери, написанная, по некоторым данным, в XVI веке, на протяжении столетий была главной святыней Гродненского края. Она находилась в храме до его обрушения в 1853 году. С иконой связывают множество исцелений, а одним из знаковых чудес стало избавление Гродно от разрушения кайзеровскими войсками в 1914 году. После молебна о спасении города противник, находившийся практически у ворот города, отступил. В 1915 году икона была эвакуирована. Согласно одной из версий, ее вывезли в Николо-Угрешский монастырь в пригороде Москвы. С тех пор следы ее теряются.

Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь XII века - один из старейших действующих храмов Беларуси. В конце 2018 года были завершены масштабные работы по сохранению святыни, в частности, капитальный ремонт деревянной стены храма. Восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также выполнено благоустройство территории вокруг храма, установлена наружная подсветка. Финансировались работы из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, областного бюджета, а также спонсорских средств. Внутри храма завершена отделка деревянной стены изнутри. Заменены потолок, пол в алтарной части. Возведены балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала использовался долговечный дуб. Также в полу церкви было оборудовано археологическое окно. Часть пола покрыта прочным стеклом: под ним прихожане и посетители церкви могут рассмотреть фундамент, а также остатки некогда утраченной старинной колонны храма.-0-