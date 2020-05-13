В Гродно включат отопление в медучреждениях и детсадах

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в режиме протапливания возобновят подачу тепла в медицинских и других учреждениях из-за понижения температуры наружного воздуха, сообщили БЕЛТА в "Гродноэнерго".

"В связи с понижением температуры наружного воздуха с 12 мая разрешено включение систем отопления в режиме протапливания (при необходимости) детских дошкольных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений", - сказано в сообщении "Гродноэнерго".

Прогноз Белгидромета на ближайшие пять дней в Гродно указывает на то, что температурный режим ниже необходимой для отключения тепла нормы: днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 14 градусов, ночная температура будет колебаться в пределах плюс 2 - плюс 6.-0-