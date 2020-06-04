В Гродно вновь изменили сроки отключения горячей воды: плановые работы на сетях начнутся в июле

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Зоны и сроки плановых ремонтов теплосетей в Гродно изменились. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в "Гродноэнерго".

Ремонтные и профилактические работы на теплосетях областного центра, запланированные ранее на июнь, переносятся на июль.

В частности, с 8 по 21 июля отключения затронут занеманскую часть города: микрорайоны Вишневец, Южный, Принеманский, Ольшанка и Фолюш. Также горячая вода будет отключена частично в центре города, а также в принеманской части города и промзоне "Аульс".

Вторая зона будет отключена с 29 июля по 11 августа. В нее войдут микрорайоны Форты, Переселка, район улицы Пушкина, частично центр Гродно, а также Северная промзона и район от Северной мини-ТЭЦ до урочища Пышки.

В третью зону отключения войдут микрорайоны Девятовка 1-7, Грандичи, а также район улиц Менделеева, Щорса, Пролетарской. Горячей воды здесь не будет с 12 по 25 августа.

График с указанием всех зон ремонта, дат проведения, улиц, которые затронут отключения горячей воды, размещен на сайте "Гродноэнерго".-0-