В Гродно волонтеры БРСМ и неравнодушные жители поддержали медиков

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно волонтеры молодежной организации и неравнодушные жители поддержали работников городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый секретарь Гродненского ОО БРСМ Анна Саросек.

С 23 марта в регионе начали работать горячие линии молодежной организации, на которые могут обратиться пожилые люди за помощью волонтеров в доставке продуктов и медикаментов.

"Также стали поступать звонки от неравнодушных людей, представителей фирм, интересующихся, как можно поддержать медиков. Так и родилась идея собраться вместе и приехать в больницу", - рассказала Анна Саросек. Сегодня в клинику доставили горячие обеды, пиццы и другие продукты от кафе Гродно. Один из предпринимателей предложил медикам скидку 50% на стрижки.

От областной организации БРСМ медикам передали антисептики и средства индивидуальной защиты. Такие акции будут продолжены.-0-