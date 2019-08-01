В Гродно волонтеры БРСМ подарили портфели воспитанникам дома семейного типа

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно волонтеры БРСМ передали портфели с канцелярскими наборами воспитанникам детского дома семейного типа во время благотворительной акции, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

В регионе республиканская акция "В школу с добрым сердцем" стартовала с посещения многодетной семьи Мерсон и вручения восьми портфелей детям.

"Родители-воспитатели Сергей Мерсон и Наталья Янушковская стали папой и мамой для восьми деток, которые дружно живут в доме семейного типа в Гродно. Адресную поддержку этой семье в виде школьных портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями оказали Гродненская городская организация БРСМ и Ленинская районная организация РОО "Белая Русь", - сообщили в обкоме БРСМ.

Главная задача проекта - оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям при подготовке детей-школьников к новому учебному году.

С начала августа и до начала сентября волонтерские отряды движения "Доброе сердце" организуют в крупных торговых центрах страны пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Так называемые копилки добра появятся во всех районах области. Поучаствовать в акции может каждый. Сформированные подарки волонтеры вручат в преддверии празднования Дня знаний молодым семьям, воспитывающим детей-инвалидов.-0-

Фото Леонида Щеглова