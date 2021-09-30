В Гродно волонтеры БРСМ помогут пожилым доставить покупки с осенних ярмарок

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно волонтеры союза молодежи помогут пожилым людям доставить покупки с осенних ярмарок. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете БРСМ.

В октябре в Гродно стартует ежегодная благотворительная акция "Мы выбираем помощь пожилым людям". Молодежные волонтерские отряды движения БРСМ "Доброе Сердце" помогут пожилым горожанам доставить овощи и фрукты с сезонных ярмарок.

"Традиционно именно октябрь насыщен такими мероприятиями. В Гродно 2 октября на площадке территории рынка "Южный" начнет работу сельскохозяйственная ярмарка "Золотой урожай". Здесь старшему поколению помогут волонтеры Октябрьской районной организации БРСМ. 9 и 10 октября на "Осенней ярмарке" у ТЦ ОidCity будут трудиться волонтерские отряды Ленинской районной организации БРСМ и Купаловского университета. Ярмарка "Агроосень-2021", что расположится на территории, прилегающей к магазину "Виталюр", станет местом трудового десанта волонтерского отряда "Крыніцы дабрыні" аграрного университета. На мини-рынке "Ольшанка" 16 октября развернется ярмарка, где помощь всем желающим окажут волонтеры отряда "Медик" медицинского университета", - рассказала второй секретарь Гродненского горкома БРСМ Анна Киселевская.

По ее словам, волонтеры будут готовы помочь с доставкой продуктов пожилым людям. При необходимости они также загрузят тяжелые покупки в авто или донесут до остановки.-0-