В Гродно впервые появился живой рождественский вертеп

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возле Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви накануне одного из главных праздников православных верующих появился живой рождественский вертеп. Своеобразным праздничным украшением территории – у храма он стал впервые, и главная его особенность – "участники" миниатюры живые козы и овечки.
"Рождественский вертеп напоминает прихожанам, как происходило рождение Христа. Часто мы воспринимаем Рождество Христово в блеске предновогодней суеты, забывая, что Господь родился в яслях – в пещере, куда пастухи загоняли скот в непогоду. Ясли нашего "живого" вертепа помогают самым маленьким прихожанам почувствовать атмосферу, которая была в рождественской Вифлеемской пещере", - сказал настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.-0-
Фото Леонида Щеглова
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