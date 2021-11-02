В Гродно вручили ключи от 14 новых машин для спасательных подразделений

Фото из архива

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парк техники региональной службы 101 пополнили 14 новых автомобилей. Церемония вручения ключей прошла сегодня на площадке у областной филармонии в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА. На приобретение автомобилей из областного и республиканского бюджетов было направлено свыше Br690 тыс. "Спасатели - это те люди, которые заповедь помоги ближнему сделали своей профессией. Они каждый день сталкиваются с чрезвычайными ситуациями различного характера. Новые автомобили помогут спасателям более оперативно реагировать на ЧС, а также улучшить профилактическую работу, проводить надзорные мероприятия, что в целом повысит безопасность жителей области", - отметил на церемонии председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что в регионе будет продолжена планомерная работа по обновлению парка машин экстренных служб. Вскоре новые машины вручат медикам. После церемонии вручения ключей автомобили направились к месту службы. В Волковысский, Островецкий, Гродненский и Сморгонский районные отделы МЧС, а также в производственно-технический центр управления переданы 5 авто Geely Atlas. Парки техники в Дятловском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Слонимском и Щучинском райотделах МЧС, в Гродненском городском отделе МЧС и пожарном аварийно-спасательном отряде управления пополнили 9 легковых Geely GS. В областном управлении МЧС рассказали, что специальные легковые автомобили используются в службе 101 для оперативно-служебной деятельности, инспектирования и профилактической работы. Они оборудованы сигнально-говорящей установкой и проблесковыми маячками. На вооружении у спасателей Гродненской области около 550 единиц транспорта. Среди них автоцистерны, автолестницы, коленчатые подъемники, служебные легковушки и внедорожники, а также вездеходы, квадроциклы и другая специальная техника.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!