В Гродно вручили премии имени Дубко деятелям культуры и искусства

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премии имени Александра Дубко Гродненского облисполкома "За творческие достижения в области культуры и искусства" вручили сегодня на сцене Гродненского областного театра кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович,председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. и народный мастер из Одельска Марьян Скрамблевич

Церемония вручения премии прошла в 20-й раз. Ее лауреатами по итогам 2018 года стали 14 творческих личностей: народные мастера и библиотекари, клубные и музейные работники, преподаватели, артисты, режиссеры и журналисты, художники и писатели.

Владимир Кравцов

"Каждый год зажигает новые звезды, открывает для нас людей творческих, которые не только самореализуются в жизни, но и помогают воспитывать молодое поколение, поддерживать традиции патриотизма, прививают любовь к родной земле. Особенно это символично в Год малой родины", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время торжественной церемонии вручения премии. По его словам, в 2019 году в календаре области запланировано немало культурных событий: концертов, фестивалей, встреч. Будет продолжена работа по сохранению и возрождению архитектурных жемчужин региона.

Владимир Кравцов и лауреат Премии Дубко руководитель образцовой студии танца «Галактика-В» Станислав Морозов

В одном из залов театра открыта выставка народных мастеров. Свои работы представили лауреаты премии разных лет. Некоторые приняли участие и в праздничном концерте. Например, Ольга Граговская, преподаватель Сморгонской детской школы искусств им. М.К. Огинского, выступила вместе со своей ученицей Анастасией Ванеевой. Юная цимбалистка неоднократно побеждала в престижных конкурсах. Участвовала Настя в шоу "Лучше всех" на одном из российских каналов, где даже поспорила с ведущим Максимом Галкиным, как правильно называть нашу страну.

Анастасия Ванеева

"Работаю с детьми уже 15 лет. Сегодня в классе цимбал занимаются 11 учеников. Конечно, все они таланты. Приятно, что работа получает признание, хотя куда важнее, что у детей есть возможность себя реализовать", - отметила Ольга Граговская.

Премия Гродненского областного исполнительного комитета имени Александра Дубко "За творческие достижения в сфере культуры и искусства" присуждается ежегодно с целью поддержки творческой инициативы и интеллектуального потенциала педагогов школ искусств, а также за личный вклад в развитие культуры и искусства, пропаганду национальных традиций, высокое профессиональное мастерство.-0-

Фото Леонида Щеглова