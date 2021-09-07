В Гродно вскрыли заложенную 17 сентября 1969 года капсулу с посланием потомкам

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую заложили 17 сентября 1969 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Хранилась капсула у Кургана Славы в Гродно. Заложили ее в день открытия мемориального комплекса 17 сентября 1969 года.

"Отлично помню тот день. Стояла буквально в нескольких шагах от места закладки капсулы. Рада, что историческая справедливость восторжествовала и сегодня мы услышим послание людей из 1969 года нынешним поколениям. Очень важно, что мы храним традиции наших дедов и прадедов, помним и значимую дату - 17 сентября. Тогда воссоединению Беларуси придавалось большое значение. Надо и сейчас рассказывать молодежи о тех событиях, передавать то, что мы слышали от наших родителей и дедов", - рассказала гродненка Лариса Хатько, которая студенткой-второкурсницей педуниверситета принимала участие в церемонии закладки капсулы.

Торжественная церемония оглашения послания из "капсулы времени" прошла сегодня в Новом замке в областном центре. Капсула, сделанная из нержавеющей стали, несмотря на то, что провела под землей более 50 лет, отлично сохранилась. Искали ее, кстати, по давним чертежам, а также с помощью металлоискателя.

Отлично сохранилось и само послание, написанное, к слову, на двух языках. В нем говорится о том, что сделали, чем жертвовали предыдущие поколения ради мирной жизни на земле. Авторы послания просят воздать должное их памяти и не забывать об этом никогда.

"Капсула времени станет связующим звеном между несколькими поколениями белорусов. Сегодня мы знакомимся с чаяниями, пожеланиями людей, прошедших события 1939 года, войны. Хочется, чтобы традиция нашла продолжение. У молодежи есть возможность написать свое послание следующим поколениям. Пожелать им любить и беречь свою страну, приумножать ее достижения, рассказать о том многом, что сделано в стране за годы независимости", - отметил во время торжественной церемонии заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Заложат новую капсулу с посланием потомкам в Курган Славы в торжественной обстановке 17 сентября. Вскрыть ее планируется в 2050 году.

Послание 1969 года передали на хранение в Гродненский государственный историко-археологический музей. Артефакт будет экспонироваться в одном из залов, посвященных послевоенному восстановлению страны.-0-