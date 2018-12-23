В Гродно встретили 90-тысячного безвизового туриста в 2018 году

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гость из польского Белостока стал 90-тысячным безвизовым туристом в Гродно в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Поляк Ежи Мыдляж приехал в Гродно, чтобы поучаствовать в традиционном новогоднем мини-марафоне, который проходил сегодня на ЦСК "Неман". Мужчина - постоянный участник беговых активностей в Беларуси. В этот раз он с удовольствием преодолел дистанцию в 4,2 км.

"Приятно, что пробег собрал не только участников из регионов Беларуси, но и гостей из Польши, Литвы. Способствует этому возможность для иностранцев посещать Гродно и окрестности без визы. Мы видим, что туристический поток растет. За весь 2017 год в Гродно и окрестностях побывали около 50 тыс. таких гостей, а сейчас уже встречаем 90-тысячного безвизового туриста, - отметил Олег Андрейчик. - В Гродно без визы побывали граждане более чем 70 государств. В лидерах по количеству гостей ближайшие соседи: Польша и Литва. Немало иностранцев планирует встретить в Гродно Новый год".

Отмечается и вклад туристов в экономику региона. Активно в Гродно развиваются сферы гостеприимства, услуг, общественного питания. Расширяется количество предоставляемых туристических услуг. Например, все более популярным становится медицинский и производственный туризм.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-