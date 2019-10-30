В Гродно выбирают место для дворца игровых видов спорта

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно определяют место для строительства крытого комплекса для легкой атлетики и игровых видов спорта. Об этом сегодня во время чествования ведущих спортсменов региона сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу пригласили тренеров и спортсменов, победителей и призеров II Европейских игр, чемпионатов мира и Европы. Участники мероприятия обсудили в том числе и развитие спортивной базы региона.

Владимир Кравцов отметил, что в Гродненской области этому вопросу уделяется повышенное внимание. Сейчас, например, возводится крупный спортивный комплекс с игровым залом, бассейном, другой инфраструктурой в Новогрудке. В Волковыске в следующем году откроется современный стадион с полноразмерным футбольным полем с искусственным покрытием, а также легкоатлетическими дорожками, зонами для метаний и прыжков. Совершенствуется спортивная база и в других городах области.

"Что касается Гродно, то актуальным остается вопрос строительства дворца игровых видов спорта с легкоатлетическим манежем. Сейчас прорабатывается место для размещения объекта. Возможны две площадки. Одна из них - вблизи жилого района Фолюш, вторая - неподалеку от строящегося крупного торгово-развлекательного центра в районе Вишневца", - отметил Владимир Кравцов. Спортсмены региона попросили также учесть при выборе площадки и логистику, чтобы юным атлетам удобно было добираться от спортивных школ.

Также во время встречи затронули развитие базы Гродненского областного училища олимпийского резерва. В частности, речь шла о реконструкции объектов для тренировок. В течение двух лет планируется привести в порядок базу училища и в Гродно, и на территории филиала в Лиде. Кроме того, по просьбе спортсменов и тренеров, проработают вопрос замены легкоатлетического покрытия на стадионе Центрального спортивного комплекса "Неман".-0-