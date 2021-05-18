В Гродно вышел на маршрут первый электробус

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по городским маршрутам начал курсировать первый электробус. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в автобусном парке Гродно.

В начале мая МАЗ передал Минску и областным центрам партию электробусов третьего поколения. Один из них начал работать в Гродно. "Первым для новой техники станет маршрут №8 "Врублевского-Вишневец". В дальнейшем проверим его на других маршрутах. Автобус отличает большой запас хода - 300 км. Из Минска он приехал без подзарядки. Проверим, как будет вести себя в городских условиях", - рассказали в автобусном парке. На предприятии создана и необходимая инфраструктура, установлена современная зарядная станция, прошли необходимую подготовку водители и другие специалисты.

Отличает новый автобус не только большой запас хода, бесшумность и экологичность, но и комфорт для пассажиров. К особенностям комплектации относятся бесконтактная система противозащемления и выдвижная аппарель для людей с ограниченными возможностями. На каждом ряду сидений имеются USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов. Автобус оснащен кондиционером. Размеры электробуса адаптированы под городские условия: в салоне свободно разместятся более 70 пассажиров, из них 30 - на сиденьях.

В дальнейшем подобный транспорт в Гродно планируют использовать активнее. К слову, областной центр стал в свое время одним из первых, где появились и троллейбусы с автономным ходом. Часть пути они едут как обычные троллейбусы, еще часть - как электробусы. Это позволяет удлинять троллейбусные маршруты без строительства контактной сети.-0-