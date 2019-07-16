В Гродно запущено движение по реконструированному участку магистрали на въезде в город

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открыто движение транспорта по реконструированному участку проспекта Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гродноавтодор".

Реконструкция затронула участок городской магистрали протяженностью около 1,4 км от развязки на проспекте Клецкова до пересечения с улицей Южной. Это один из основных въездов в город, кроме того, за последние годы в прилегающих к дороге районах построено немало нового жилья.

Возросшая интенсивность движения, загруженность дороги обусловили необходимость реконструкции. Работы начались в апреле 2019 года.

"Завершены основные работы по проезжей части. Это позволило открыть движение по всему обновленному участку проспекта Янки Купалы", - рассказали в "Гродноавтодоре".

Участок дороги расширен. Сейчас на нем по 2 полосы в каждом направлении. Добавлены также переходно-скоростные полосы от съездов к развязке. В районе городской больницы №4 построено разрезное кольцо, что позволит пустить к строящемуся рядом торгово-развлекательному центру общественный транспорт, в том числе троллейбусы, ведь на новом участке дороги обустроена контактная линия.

Сейчас на участке дороги продолжатся работы, не влияющие на безопасность движения. Связаны они с благоустройством прилегающей территории, озеленением, установкой павильонов на остановках общественного транспорта, малых архитектурных форм. Завершить их планируют до конца июля.

В ГАИ региона отметили, что организация движения на обновленном участке изменена. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на знаки и разметку.-0-