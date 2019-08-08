В Гродно завершается строительство одной из самых больших школ в области

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 1 сентября в Гродно новоселье справит одна из самых больших школ в области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Новостройка позволит решить проблему с шаговой доступностью школ для жителей молодого района Ольшанка.

"Уже подано около 1,5 тыс. заявлений от родителей и законных представителей будущих учеников. Будут сформированы классы с 1-го по 10-й. За парты сядут около 400 первоклашек", - отметил Андрей Семанчик. Он подчеркнул, что новая школа укомплектована кадрами, практически сформирована и администрация учебного заведения.

Строительство школы, получившей номер 41, идет согласно графику. Ежедневно на объекте трудятся свыше 300 человек. Сейчас продолжается отделка помещений, установка необходимого оборудования, в том числе и кухонного, сборка мебели. К началу учебного года школа, обещают строители, будет полностью готова. Здание возводилось по новому для Гродно проекту, ранее такие же объекты появились в Минске.

Четырехэтажное строение рассчитано на 44 класса. Здесь будут созданы все условия для комфортного учебного процесса, досуга, занятий спортом и творчеством. Например, в школе сразу два спортивных зала: игровой, размером 18 на 36 м, и гимнастический (12 на 24 м). Есть и бассейн с так называемым лягушатником для тех, кто не умеет плавать. Есть актовый зал, аудитория на 100 мест, другие необходимые помещения. Кстати, кабинеты для уроков труда уже оснащены современным оборудованием.

Территория учебного заведения станет спортивным центром для жителей окрестных домов. Стадион уже практически готов. Уложено искусственное покрытие на футбольном поле, возводятся теннисные корты. Зимой на хоккейной коробке будет заливаться лед. На территории вокруг школы появятся спортивные плоскостные сооружения, детские игровые площадки, будет обустроена и тематическая зона, посвященная изучению правил дорожного движения.

Сейчас в Гродно стартовала приемка школ к новому учебному году. Завершить ее планируют к середине августа.-0-

Фото Леонида Щеглова