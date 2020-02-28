В Хатежино Минского района открылась амбулатория

28 февраля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Хатежино Минского района открылась новая амбулатория. Здесь будут обслуживать свыше 3,7 тыс. человек - это жители Хатежино, а также деревень Головки, Новая Веска, Таборы, Старое Село, передает корреспондент БЕЛТА.

Учреждение здравоохранения рассчитано на 23 посещения в смену.

Амбулатория возведена менее чем за год: строительно-монтажные работы на объекте продлились с сентября 2019 года по февраль 2020-го. Сметная стоимость - почти Br1,5 млн.

Как отметил на открытии главврач Минской ЦРБ Гарик Барсамян, в амбулатории можно будет получить помощь врача общей практики и стоматолога. "Здесь собралась команда молодых и энергичных медиков: будут работать два врача общей практики и стоматолог, фельдшер-лаборант. Также откроются физиотерапевтический и смотровой кабинет. Всего в амбулатории трудоустроены 16 человек. Здесь есть все необходимое для оказания первичной помощи", - сказал он.

Председатель Минского райисполкома Иван Крупко рассказал и о возведении других соцобъектов. "Через дорогу начинается строительство дошкольного учреждения на 230 мест. Также мы начали строить детские сады в Боровлянах, Колодищах, Сеннице, Михановичах, Мачулищах. В мае-июне введем в строй два дошкольных учреждения в Боровлянах и Колодищах, остальные - в ноябре-декабре. Кроме того, приступили к строительству школы в Колодищах, скоро введем школу в Боровлянах. Надеюсь, открытие этих и других социальных учреждений района сделают жизнь населения еще более комфортной", - заключил он.-0-