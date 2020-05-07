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07 мая 2020, 14:50

В Хатыни не только понимаешь трагедию войны, но и переосмысливаешь ценности - Рыбаков

Фото из архива
Фото из архива
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хатыни приходит не только понимание трагедии войны, но и переосмысление ценностей. Такое мнение высказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков во время посещения мемориального комплекса, сообщили БЕЛТА в "Белнефтехиме".

К делегации концерна присоединились руководители РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка", РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт", ОАО "Крион" и Белорусского нефтяного торгового дома. Они возложили венки и живые цветы к вечному огню.

Как отметил Андрей Рыбаков, чтобы по-настоящему ценить то, что мы имеем сегодня, важно чаще бывать здесь. "Есть эмоционально-энергетическая разница между мемориальными комплексами, посвященными воинам-защитникам и невинным жертвам войны. Хатынь - особенное место. Я и многие коллеги бывали здесь не раз еще с юности. Но каждое посещение комплекса - особенное. Здесь приходит не только понимание трагедии тех лет, но и переосмысление нынешних ценностей и приоритетов. Каждый приезд сюда помогает вернуться к основам, понять истинное значение жизни, природы и Родины", - подчеркнул Андрей Рыбаков.

Председатель концерна "Белнефтехим" оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса.-0-

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