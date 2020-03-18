В Хойниках планируют построить бассейн

18 марта, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Строительство бассейна в Хойниках намерены начать в 2022 году, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня во время личного приема граждан в Хойникском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Тему строительства бассейна подняла жительница райцентра. "Наш район - пострадавший от катастрофы на ЧАЭС, и людям для оздоровления нужен бассейн. Он будет очень востребован, особенно среди молодежи. Я сама пенсионерка, однако с удовольствием бы поплавала", - отметила заявительница.

Геннадий Соловей поддержал женщину. "Средства на проектирование заложим на следующий год, чтобы в 2022 году приступить к строительству. Будем думать, как решить вопрос, саккумулировать необходимые финансы", - сказал он. И добавил, что в ближайшие годы планируется ввести бассейн в Ельске, в Хойниках же за два года завершить капремонт райбольницы.

На прием к губернатору обратился фермер из Козелужья. Для дальнейшего развития ему необходимы дополнительные площади. "Основной вопрос пойма реки - для сенокоса и пастбища. Плюс интересует участок возле заросшего водоема - для полива, в дальнейшем в комплексе в нем можно было бы разводить рыбу. И еще один участок, от которого отказался прежний пользователь", - перечислил мужчина. "Составьте бизнес-план, его изучат и примут решение", - посоветовал Геннадий Соловей. Фермер также обсудил с председателем облисполкома перспективы развития овцеводства, тему выделения кредитных ресурсов фермерским хозяйствам для приобретения ГСМ, запчастей.

Ответил Геннадий Соловей и на звонки жителей области во время прямой телефонной линии. Так, гомельчанка рассказала, что ее дом по улице Куйбышева идет под снос и стоит вопрос об учете площади при предоставлении жилья. Много лет назад хозяева сделали из нежилого помещения жилое, есть пристройка, но эти площади не учитываются.

По каждому поступившему вопросу губернатор дал разъяснения и конкретные поручения.-0-