В Хойникском и Калинковичском районах будут заболачивать нарушенные торфяники

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по заболачиванию нарушенных торфяников запустят в Хойникском и Калинковичском районах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект основан на положениях закона "Об охране и использовании торфяников", принятого в декабре 2019 года, и направлен на сохранение природных водоемов и обновление их биосферных функций. Общая площадь таких объектов на территории районов превышает 6 тыс. га. "Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык с участием председателя Калинковичского районного исполнительного комитета Сергея Гвоздя, представителей местных природоохранных органов и заинтересованных провел совещание по вопросу заболачивания торфяников в этих регионах", - сказали в пресс-службе. Естественные болота - это экосистемы, способные выводить углекислый газ из атмосферы на долгое время. Они уменьшают риск пожаров и радиоактивное загрязнение почв, улучшают условия обитания редких животных и растений - краснокнижных представителей флоры и фауны. Нарушение естественного гидрологического режима болот снижает запасы воды, функции болот по ее очистке, меняет гидрологический режим рек и приводит к торфяным и лесным пожарам. "В последние годы юго-восток Беларуси страдает от засушливой погоды и изменений климата. Подобные природные аномалии негативно сказываются и на сельском хозяйстве. Заболачивание выработанных торфяников в регионе станет поддержкой аграрному сектору", - отметили в Минприроды. Большие площади лесных торфяников, осушенных гидролесомелиоративными системами, давно потеряли свой производственный потенциал и не могут эффективно использоваться в лесном хозяйстве. Снижение уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 м из-за осушения привело к обеднению биологического разнообразия. Их повторное заболачивание позволит поднять уровень грунтовых вод и увеличить площадь водной поверхности.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!