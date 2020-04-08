В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе спасатели следят за ситуацией в экосистемах при помощи авиации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Воздушные рейды проводятся для предупреждения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности. Работники Хойникского районного отдела по ЧС совместно с представителями Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на вертолете МЧС изучали ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника и приграничных к нему землях.

"Особое внимание уделено наиболее пожароопасным участкам, расположенным в труднопроходимых местах заповедника. Подобные мероприятия проводятся для оценки оперативной обстановки и предупреждения пожаров в природных экосистемах", - рассказали в областном управлении.

За минувшие сутки в Гомельской области ликвидировано 25 пожаров травы и кустарника на общей площади более 28 га на территории 9 (включая Хойникский) районов и в Гомеле, торфяной пожар в Петриковском районе. Зарегистрировано также 13 лесных пожаров на площади 77 га в 9 районах.-0-