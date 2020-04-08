ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 апреля 2020
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:13 Тендер на реконструкцию дороги М7 объявят в середине апреля - Минтранс Экономика
16:41 Пенсионер из Чечерского района хранил дома порох, патроны и обрез Происшествия
16:33 В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью фишинга Происшествия
16:29 В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах Регионы
16:27 Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции Регионы
16:11 ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно Регионы
16:05 Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе В мире
15:59 Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области Происшествия
15:58 В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма Регионы
15:31 На площадке БелАЭС приняты меры по предупреждению коронавируса - генподрядчик Общество
15:27 Пандемия приведет к тяжелой рецессии экономики Германии В мире
15:26 Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны Общество
15:20 Брестская, Гомельская и Гродненская области начали сев овощей Экономика
15:12 Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19 Экономика
15:09 Житель Верхнедвинска разгромил скорую, которая приехала ему на помощь Происшествия
14:54 Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси Общество
14:53 Минское "Динамо" подписало пробные контракты с тремя хоккеистами "Гомеля" Спорт
14:51 С уважением к врачам: итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой В мире
14:43 Работников АЗС и ЖКХ Минской области обучили на тренингах дезинфекции помещений и оборудования Регионы
14:39 В Брестской области завершают сев льна-долгунца Регионы
14:35 Застрявшим белорусским дальнобойщикам разрешили пересечь афгано-узбекскую границу Общество
14:34 На севере Италии рухнул автомобильный мост В мире
14:34 Интернет-мошенники списали с карты жителя Воложинского района Br600 Происшествия
14:32 Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты Регионы
14:29 Музыкальный театр временно прекращает показ спектаклей Культура
14:25 ЕЭК установит нулевую пошлину на ввоз бензилового спирта и комплектующих для электроинструментов Экономика
14:25 "Остались только мы" - репортаж из деревни, где из-за пала травы сгорело два десятка домов Регионы
14:19 Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов - Минздрав Общество
14:16 В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах Общество
14:14 БРСМ и БРПО определили победителей первого сезона проекта "Клевые каникулы" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 апреля 2020, 16:29

В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах

Фото Гомельского областного УМЧС
Фото Гомельского областного УМЧС
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси
Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе спасатели следят за ситуацией в экосистемах при помощи авиации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Воздушные рейды проводятся для предупреждения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности. Работники Хойникского районного отдела по ЧС совместно с представителями Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на вертолете МЧС изучали ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника и приграничных к нему землях.

"Особое внимание уделено наиболее пожароопасным участкам, расположенным в труднопроходимых местах заповедника. Подобные мероприятия проводятся для оценки оперативной обстановки и предупреждения пожаров в природных экосистемах", - рассказали в областном управлении.

За минувшие сутки в Гомельской области ликвидировано 25 пожаров травы и кустарника на общей площади более 28 га на территории 9 (включая Хойникский) районов и в Гомеле, торфяной пожар в Петриковском районе. Зарегистрировано также 13 лесных пожаров на площади 77 га в 9 районах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация лесное хозяйство МЧС пожар Хойники
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
Фото из архива В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма
Во время дезинфекции подъезда. Фото из архива Работников АЗС и ЖКХ Минской области обучили на тренингах дезинфекции помещений и оборудования
Фото из архива В Брестской области завершают сев льна-долгунца
Анжелика Никитина Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков
Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим
Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы
Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции
Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 9 апреля
Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств
Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства
Е-кабинет появится у каждого белоруса
Белорусские депутаты рассмотрят 9 апреля поправки в закон о здравоохранении
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере
Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси
Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен, сроки запуска пока не определены - НАН
Акционер "Великого камня" China Merchants Group передаст Беларуси пульсоксиметры и маски
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.