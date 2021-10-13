В Хойникском районе обнаружили артефакт: это может быть старинный склеп шляхетского рода Оскерко

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе обнаружили артефакт, есть вероятность, что он относится к склепу шляхетского рода Оскерко. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист по охране историко-культурного наследия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Сергей Рязанов.

Необычайная находка в прямом смысле показалась из земли при провале грунта недалеко от деревни Алексичи. Ее заметил работник местного хозяйства. При визуальном осмотре присутствующие увидели стены из красного кирпича и, предположительно, часть гроба с фигурой ангела. Пока специалисты осторожны в комментариях. Доподлинно утверждать, что это старинный склеп, рано.

"Провал на дороге - выезд от фермы на трассу - выявлен буквально вчера. Визуально обследовали. Через небольшой проем в грунте видны следы погребения. Местные органы власти и областные структуры предприняли необходимые меры для сохранности этого объекта. В соответствии с Кодексом о культуре, если выявляется такой археологический артефакт, он подлежит обследованию. Этим могут заняться представители Академии наук либо по специальному поручению - специалисты Гомельского дворцово-паркового ансамбля", - рассказал Сергей Рязанов.

По предварительной оценке, уточнил главный специалист, действительно, это можно связать с родом Оскерко, представители которого когда-то владели территорией Хойникского района. "Примерно в этой местности у них был усадебный дом. К сожалению, еще со времен революции ничего не осталось. Некоторое время назад на этом же поле обнаружена надгробная плита, на которой были нанесены имена и фамилии. Археологи Гомельского дворцово-паркового ансамбля частично расшифровали их. Около десятка погребений. Если и эта находка относится к погребению, то мы вполне можем говорить о склепе", - подчеркнул он.

"Объект может представлять историко-культурную ценность. Сейчас мы должны, во-первых, обеспечить его сохранность. Во-вторых, уведомить о находке Академию наук и археологов для принятия решения и проведения исследований. В любом случае, даже если это не окажется погребением всего рода, то это интересный археологический артефакт на территории области. Аналогов ему пока не было", - отметил главный специалист по охране историко-культурного наследия. Объект огорожен. Рядом выставлен пост охраны.

В архивных источниках и картах XIX века были упоминания о владениях представителей рода Оскерко на территории Хойникского района, точнее - вблизи деревень Алексичи и Глинище.-0-

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