В хозяйства Могилевской области поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В хозяйства Могилевской области до конца месяца поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов отечественного производства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"В хозяйства Могилевской области до конца месяца поступит 50 новых зерноуборочных комбайнов отечественного производства. Это станет хорошим подспорьем в уборочной кампании", - рассказала Лилия Гулинская.

На сегодняшний день в Могилевской области урожай зерновых убран на площади порядка 95 тыс. га - это около 30% к плану. Намолочено около 295 тыс. т при средней урожайности 31,2 ц/га. "Темп уборочной в регионе задает Кировский район - здесь убрано уже более 45% площадей", - отметила начальник отдела растениеводства.

Уборка озимого рапса в регионе подходит к концу. Урожай убран на 93% площадей. Средняя урожайность составила 18,5 ц/га - этот показатель держится на уровне прошлого года. Всего намолочено 70,3 тыс. т маслосемян. "Мы планируем, что за несколько дней в области завершится уборка озимого рапса", - подчеркнула Лилия Гулинская.-0-