В хозяйства Витебской области поступят 100 новых комбайнов

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В хозяйства Витебской области на этой и следующей неделе поступят 100 новых комбайнов, сообщил журналистам заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Михаил Придыбайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Придыбайло

Сегодня в парке АПК области - 1368 зерноуборочных комбайнов. Более половины из них уже отработали свой амортизационный срок. Недавно на уровне правительства было принято решение поставить в Витебскую область 100 комбайнов производства "Гомсельмаша". "Это существенное обновление парка, оно позволит ускорить жатву. На сегодняшний день область убрала 57% (более 760 тыс. т) от всех площадей. Новые комбайны отправятся в те районы, где нужно нарастить темпы кампании. Первая партия техники пойдет в Сенненский, Лиозненский и Витебский районы", - сказал Михаил Придыбайло.

Он добавил, что в регионе средняя урожайность зерновых составляет 33 ц/га. Урожай будет больше, чем в прошлом году.

Сегодня была передана первая партия из шести зерноуборочных комбайнов в хозяйства ОАО "Витебский мясокомбинат". Техника приобретена по системе промагролизинга.

Массовая уборочная кампания стартовала в Витебской области в начале августа. В текущем году нужно собрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га), ячмень (70 тыс.), зернобобовые (более 52 тыс.) и около 47 тыс. га - рожь (из них около 12 тыс. - гибридная).-0-

Фото Александра Хитрова