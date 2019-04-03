В хозяйстве Ивьевского района милиционеры нашли простоявший 8 лет без дела разбрасыватель

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одном из хозяйств Ивьевского района милиционеры обнаружили разбрасыватель удобрений, который за 8 лет после покупки так ни разу и не использовали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Милиция продолжает проверять сельскохозяйственные предприятия в период посевной кампании. Рейдовые группы работают на территории всей Гродненской области. 2 апреля были проверены хозяйства Ивьевского района.

В ангаре машинно-тракторного парка одного из хозяйств был обнаружен разбрасыватель минеральных удобрений 2011 года выпуска.

"Несмотря на 8-летний возраст и изначально исправное состояние, устройство ни разу не использовалось. Но за время простоя в ангаре с него были сняты запчасти, и в данный момент использование фактически новой техники невозможно", - рассказали в пресс-службе УВД.

Кроме того, милиционеры обратили внимание на состояние трех работников склада хозяйства. В выдыхаемом воздухе у них было от 0,2 до 0,8 промилле алкоголя. Мужчины утверждали, что на работе не пили, а употребили спиртное накануне.-0-