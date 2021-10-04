В I полугодии в Витебской области выявили 17 случаев выплаты зарплаты в конверте

4 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За первое полугодие инспекции по налогам и сборам Витебской области выявили 17 случаев, когда зарплата выплачивалась в конверте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич.

"Работники ИМНС по Витебской области за январь - июнь выявили факты выплаты зарплаты в конверте в 17 организациях. По результатам контрольных мероприятий предъявлено к уплате Br748 тыс. подоходного налога", - отметил Валерий Лобацевич.

Начальник ИМНС привел несколько примеров. Так, во время внеплановой проверки в одном из обществ с ограниченной ответственностью выявлено, что не уплачивался подоходный налог. Директор предприятия в 2020 году снял с корпоративных банковских карточек организации наличные на сумму около Br800 тыс. Документов, подтверждающих расход денег, он не представил. Субъекту предъявлен подоходный налог на сумму около Br105 тыс. Всего по акту проверки данное общество доначислило налогов в бюджет на сумму около Br128 тыс.

В одном ООО по продаже товаров низкого ценового сегмента скрывалась выручка на общую сумму более Br500 тыс. Она полностью использовалась на покупку товаров в России за наличный расчет без документов, подтверждающих их приобретение, а также на выплату руководителю общества серой зарплаты и иных доходов. Реальная заработная плата сотрудников организации значительно превышала размер, отраженный в бухгалтерском учете. Плательщику было предъявлено уплатить дополнительно Br300 тыс. подоходного налога.

Также по направленным от ИМНС уведомлениям 51 субъект хозяйствования добровольно уплатил подоходный налог на Br500 тыс.-0-