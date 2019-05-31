В июне проспект Машерова в Минске будут перекрывать из-за репетиций парада

Во время репетиции парада. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей будет ограничиваться на время тренировок сводной роты почетного караула к параду войск Минского гарнизона 3 июля. В связи с этим несколько изменятся маршруты городского общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Изменения вносятся 3, 6, 10, 13, 17, 20 июня на период с 21.00 до 23.00. Они коснутся автобусов маршрутов № 29, 44, 136.

В прямом направлении их движение будет организовано по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, ул. Орловской и далее по маршрутам с выполнением остановочных пунктов "Нововиленская", "Выставочный комплекс". В обратном направлении - по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова с выполнением остановочных пунктов "Гостиница "Юбилейная" и "ст.м. Немига".-0-