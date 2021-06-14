В июньский график отключения горячей воды в Минске добавилось несколько адресов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июньский график планового отключения горячего водоснабжения в Минске филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" внесены изменения: появилось несколько дополнительных адресов потребителей. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе общественных связей "Минскэнерго".

Так, с 17 июня будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах на проспекте Партизанском, 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 25а, 27а, 29а, 33.

Также не будет горячей воды в административных зданиях по адресам: ул.Грицевца, 9; ул.Заводская, 8; ул.Клумова, 5а; ул.Нахимова, 25; ул.Станиславского, 32; ул.Стахановская, 10, 10а, 12; ул.Серафимовича, 25; ул.Фабричная, 7, 9; ул.Щербакова, 19а, 22а, 23.-0-