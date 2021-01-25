В инфекционную больницу в Минске поступает все меньше детей с COVID-19

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число детей с COVID-19, поступающих в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, снижается, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части больницы Тамара Лисицкая.

"В последние недели отмечается снижение числа обращений в наш стационар. В среднем за сутки обращаются 10-12 пациентов. Месяцем ранее - около 20 детей за сутки. Будем надеяться, что эта положительная тенденция сохранится", - сказала Тамара Лисицкая.

По ее словам, дети в большинстве случаев болеют нетяжело. Как правило, они переносят заболевание в легкой или среднетяжелой форме. Тяжелое течение COVID-19 бывает нечасто. Крайне редко дети нуждаются и в кислородной поддержке.

В среднем пациенты без пневмонии находятся в стационаре 7-10 дней. К слову, пневмонии у детей также возникают реже, чем у взрослых.

"Необходимость госпитализации вызвана, как правило, или высокой лихорадкой (такое бывает в первые дни болезни), или необходимостью изолировать больного от других членов семьи", - отметила заместитель главврача.

Что касается заболеваемости гриппом, среди детей уже есть единичные случаи. Недавно в стационаре лечился ребенок, у которого одновременно были и грипп, и COVID-19. Он выписан домой здоровым.-0-