24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инвестиционную программу Минска на 2021 год включены 264 объекта. Документ утвержден сегодня на 22-й очередной сессии горсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

В стадии строительства находятся 100 проектов, предусмотрено проектирование 164 объектов. На завершение строительства в 2021 году потребуется Br649 млн, на завершение проектирования - Br119 млн.

Наиболее финансируемыми сферами станут транспорт, здравоохранение, инженерно-транспортная инфраструктура, образование, благоустройство.

Общий объем средств инвестпрограммы - около Br653 млн, это средства городского бюджета и кредитные ресурсы. Основной подход - концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2021 году и имеющих высокую степень готовности. Это важно с учетом снижения объемов финансирования инвестпрограммы в сравнении с уходящим годом.

Как отметил председатель постоянной комиссии Мингорсовета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Александр Хижняк, на финансирование сфер здравоохранения и образования направят более 35% заложенных средств, в 2020 году было 32,7%. "Новая инвестпрограмма не менее сложная и напряженная, чем инвестпрограмма 2020 года, которая была самой непростой и масштабной за последние пять лет", - добавил он.

/Будет дополнено/.-0-