В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 площадок для реализации проектов

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 производственных площадок, в том числе 45 земельных участков, для реализации проектов в различных сферах с участием инвесторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Работа по актуализации инвестиционного инструмента проведена комитетом совместно с гор-, райисполкомами. Более 65% площадок представляют собой неиспользуемые производственные базы ликвидированных организаций, а также действующих промышленных и предприятий АПК, отдельно стоящие здания и сооружения различного функционального назначения. Для желающих осваивать эти территории они могут быть переданы в аренду, проданы или переданы безвозмездно под реализацию инвестпроекта.

Общее количество зданий и сооружений, предлагаемых для вовлечения в экономический оборот, составляет около 500 строений суммарной площадью свыше 550 тыс. кв.м. В их числе более 100 объектов недвижимости площадью от 1 тыс. кв.м и больше. Самый крупный из них (около 31 тыс. кв.м) предлагает потенциальным инвесторам новополоцкое ОАО "Измеритель" для размещения производств. Около 20% объектов недвижимости представляют собой бывшие сооружения сельскохозяйственного назначения, в том числе предприятий агротехнического обслуживания, системы мелиорации. Удельный вес бывших школ, детских садов и других сооружений социального назначения в общем количестве имущества немногим превышает 10%.

Семь площадок, предлагаемых для развития производства, входят в состав СЭЗ "Витебск" и ОЭЗ "Бремино-Орша", что подразумевает возможность получения статуса резидента и реализации инвестиционных проектов в преференциальном режиме. Большинство земельных участков предоставляются с условием организации производственной деятельности на усмотрение потенциального инвестора. Кроме того, в Браславском районе предлагаются участки под создание предприятий по розливу минеральной воды, промышленному выращивании крупноплодной клюквы на торфяных месторождениях, а также по добыче и переработке сапропелей. В Лиозненском районе готовы рассмотреть инициативы по строительству на подготовленных земельных участках гостиницы, объектов придорожного сервиса и логистического комплекса. В Сенненском районе предлагают бизнесу организовать выращивание и переработку рыбы на базе прудового комплекса "Богушевский". Семь земельных участков для инвестиционного освоения сформированы в Оршанском районе, в том числе под строительство детского развлекательного центра, тепличного хозяйства и мусоросжигательного завода.

В инвестиционное предложение Витебска вошли бывшие производственные здания и сооружения ОАО "КИМ", мебельной фабрики "Заря", а также ряда действующих предприятий общей площадью почти 60 тыс. кв.м.-0-