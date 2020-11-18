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18 ноября 2020, 17:28

В инвестпрограмму Минска на 2020 год внесены изменения

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета сегодня проголосовали за внесение изменений в инвестиционную программу Минска на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Br5 млн выделяется из резервного фонда Мингорисполкома для оплаты за выполненные строительно-монтажные работы на объекте "Первый участок третьей линии метрополитена от станции "Корженевского" до станции "Юбилейная" с электродепо", который был введен в эксплуатацию 6 ноября 2020 года", - рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

"Br3,49 млн перераспределяются со статьи капитального ремонта на следующие объекты "Гордорстроя": кладбище "Лесное" и подъездная дорога к нему (Br2,8 млн), коллектор по ул.Фабричной (Br522 тыс.) и реконструкция ул.Жуковского от ул.Могилевской до ул.Сенницкой (Br125 тыс.)."

На Br4 млн сокращается объем инвестпрограммы для окончательного восстановления резервного фонда Мингорисполкома по объектам: строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр.Дзержинского до ул.Толстого; реконструкция территории в границах ул.Вокзальная - пер.Линейный.

На Br3 млн сокращается сумма погашения процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование программ. "Кроме того, на Br26,8 млн сокращаются кредитные ресурсы Банка развития Республики Беларусь под фактически утвержденный банком размер кредитной линии по первому и второму участкам третьей линии метрополитена", - добавила Ирина Гонтарева.

Объем инвестиционной программы составляет Br960 млн, из которых Br230 млн - кредитные ресурсы банка для строительства линии метрополитена, Br21 млн - кредитные ресурсы банка под гарантии Мингорисполкома для строительства объектов, заказчиком которых выступает ГП "Гордорстрой", Br709,5 млн - средства городского бюджета.

Также предусматривается перераспределение средств городского бюджета в сумме Br14 млн между сферами и объектами. Благодаря этому будут произведены расчеты за выполненные работы на таких объектах, как застройка микрорайона Лошица-6, инженерная инфраструктура к жилым домам в районе Чижовка-6а, первый пусковой комплекс реконструкции территории в границах ул.Вокзальная - пер.Линейный, школа с бассейном и детское дошкольное учреждение с бассейном в жилом комплексе "Минск-Мир", реконструкция здания гимназии №25, теннисные корты по ул.Жудро и т.д.-0-

Фото Оксаны Манчук

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