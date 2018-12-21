В инвестпрограмму Минска в 2019 году включены 428 объектов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета на очередной сессии утвердили инвестиционную программу Минска на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

В программу включены 428 объектов, из них по 76 будет осуществляться проектирование. Объем финансирования определен в размере около Br876 млн, из них Br22 млн направят на исполнение гарантий Мингорисполкома по выданным ранее кредитам. Получателями средств определены 32 организации-заказчика.

Наиболее финансируемыми являются проекты по развитию транспортной сферы (21%), инженерно-транспортной инфраструктуры (20%), благоустройству населенных пунктов (15%), строительству и реконструкции учреждений образования и здравоохранения (12% и 11%). На эти направления направят около 80% всех средств.

Основным принципом, как и прежде, является концентрация бюджетных средств на вводимых в эксплуатацию объектах, а также объектах, имеющих высокую степень готовности, на сокращение сверхнормативного незавершенного строительства.

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