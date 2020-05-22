В инвестпрограмму Минска внесены изменения

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета внесли изменения в инвестиционную программу столицы на текущий год. Такую информацию разместила пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Так, Br4,5 млн будет направлено на реконструкцию помещений в больницах и поликлиниках для установки компьютерных томографов. "Установка томографов требует реконструкции существующих помещений, так как предусматривает усиление строительных конструкций из-за веса оборудования, проектирование и планировку отдельных кабинетов для обеспечения радиационной защиты, размещение инженерных систем, - пояснила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. - Реконструировать помещения планируют в десяти учреждениях здравоохранения".

Будут выделены средства для ввода в эксплуатацию 1-го городского транспортного кольца на участке от пр.Дзержинского до ул.Толстого и новой столичной улицы в границах Уборевича - Чижевских - Br1,5 и Br2 млн соответственно. Еще Br3,1 млн направят на реконструкцию территории в границах ул.Вокзальной - пер.Линейного.

Общий бюджет инвестпрограммы остается в размере Br913 млн.-0-