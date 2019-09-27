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27 сентября 2019, 08:38

В IT-академии Витебского технологического университета появились новые направления

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В "Академии современных технологий" Витебского государственного технологического университета (ВГТУ) 28 сентября пройдет День открытых дверей. Опытные преподаватели проведут мастер-классы и ответят на все интересующие вопросы, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки и профориентации Виктория Мурычева.

Заниматься в университетской академии будут дети в возрасте от 10 до 14 лет. Обучение включает эксперименты с роботами-конструкторами, 3D-печать, программирование на разных языках. Программа разработана специально для детей с учетом индивидуальных особенностей каждого возраста. Длительность обучения составляет четыре года (по девять месяцев ежегодно), занятия проходят в выходные дни с октября по июнь.

Вести занятия будут опытные преподаватели ВГТУ. Среди направлений академии - робототехника, программирование на arduino и python, 3D-моделирование, системное администрирование, мехатроника, web-программирование и robotino (основы управления роботом). "В этом году новыми стали направления, связанные с программированием. Робототехника и мехатроника обновлены с учетом потребностей детей и родителей, учитывая опыт предыдущих занятий", - добавила Виктория Мурычева.

"Академия современных технологий" работает в вузе с 2017 года. Одна из ее задач - заинтересовать ребят направлением IT и помочь в выборе будущей профессии.-0-

Теги
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