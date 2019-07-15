В Иваново восстановят поврежденный во время урагана памятник Наполеону Орде

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново Брестской области восстановят поврежденный во время урагана памятник Наполеону Орде, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Григорий Сыса.

Бронзовая скульптура художника и композитора была повреждена вечером 1 июля. Сильный ветер повалил иву, одна из веток которой при падении зацепила памятник и отбила от фигуры руку, держащую мольберт. Ивановское ЖКХ связалось с автором скульптурной композиции Игорем Голубевым, чтобы он определил, какие восстановительные работы нужно провести. С мастером заключен договор на ремонт монумента. Планируется, что до 21 июля памятник Наполеону Орде обретет свой первоначальный вид.

В Иваново находится единственный в Европе памятник Наполеону Орде. Композицию установили в 1997 году. Художник изображен сидящим с мольбертом в руках и смотрящим вдаль.

Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда (Ивановский район Брестской области). Умер в Варшаве, но по завещанию его тело было перевезено и похоронено в фамильном склепе в городе Яново (теперь Иваново). Жители Ивановского района очень трепетно относятся к памяти о своем знаменитом земляке. В районной библиотеке создана мемориальная комната в его честь, именем художника и композитора названы одна из улиц города, детская школа искусств. Творческое наследие Наполеона Орды представляет собой более 1150 акварельных и графических работ. Он является автором более 20 музыкальных произведений.-0-