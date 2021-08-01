1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе просел пирс - остановлена паромная переправа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 21.23 в МЧС поступило сообщение о проседании конструкций деревянного пирса (4х10 м, 1963 года постройки, состоит на балансе филиала "Ивановское ДРСУ-139" КУП "Брестоблдорстрой") паромной переправы через Днепровско-Бугский канал, обеспечивающей транспортное сообщение между деревнями Смольники и Овзичи Ивановского района Брестской области", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Работа паромной переправы остановлена. Определены маршруты объезда (ближайшая паромная переправа расположена в 8 км). Жизнеобеспечение населения не нарушено.

На 2 августа запланировано обследование паромной переправы эксплуатирующей организацией для определения предполагаемых сроков и порядка выполнения восстановительных работ.

Причина проседания конструкций устанавливается.-0-