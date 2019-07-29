В Ивацевичском районе подняли на поверхность фрагменты военного самолета и останки летчика

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе поисковики подняли на поверхность фрагменты советского бомбардировщика и останки летчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест" Владимир Бухта.

Поисковые работы велись в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское", которое входит в состав национального парка "Беловежская пуща". "Въезд на эту территорию и проведение там работ запрещены. Поэтому прежде всего мы получили разрешение. Руководство нацпарка, хозяйства внимательно отнеслось к предложению, оказывало всяческое содействие", - отметил Владимир Бухта. Место падения самолета специалисты искали около года, еще полтора года длились раскопки.

На первоначальном этапе в болоте были обнаружены фрагменты самолета. Для проведения дальнейших работ члены отряда обратились к коллегам из других поисковых организаций. Общими усилиями с глубины 4 м подняли 12-цилиндровый двигатель и мумифицированные останки летчика. "Мы уже знали номер самолета и двигателя, имена экипажа (штурман и летчик спаслись). Подтвердились данные, что это скоростной бомбардировщик, который после боевого задания 26 июня 1941 года сбил немецкий истребитель. Тогда погиб стрелок-радист Иван Тарасович Голиков 1919 года рождения", - рассказал руководитель отряда.

Поисковики подняли на поверхность фрагменты крыльев самолета, личные вещи летчика - парашют, противогаз, кислородную маску, перчатки. Они переданы в фонды мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

В Брестской области отряд "Авиапоиск" работает еще на четырех местах падения военных самолетов. В целом за девять лет поисковики-волонтеры подняли на поверхность более 40 военных воздушных судов.-0-