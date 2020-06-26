В Ивацевичском районе разработали маршрут для сплава на байдарках по Щаре

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе разработали туристический маршрут для сплава на байдарках по реке Щара, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районного спортивно-оздоровительного учреждения "Вымпел" Анатолий Брюховецкий.

Однодневный маршрут начинается у деревни Добромысль и заканчивается возле Чемеловского озера. Туристам предлагают преодолеть по водной глади 23 км. "Этот маршрут подойдет для новичков, он не сложный. На этом участке реки открытая местность и красивая природа, нет быстрого течения, крутых поворотов, поваленных деревьев. Можно идти в спокойном темпе", - отметил Анатолий Брюховецкий. Он добавил, что сплавляться туристы будут в сопровождении инструкторов.

В пути предусмотрены минимум две стоянки. Для этого специалисты подобрали оптимальные места, где можно отдохнуть и перекусить.

При желании маршрут можно продлить на несколько дней. Вариантов может быть несколько. Например, водный поход от Ляховичского до Слонимского района.

Также прорабатываются другие маршруты для сплава на байдарках по Ивацевичскому району. "У нас есть Выгонощанское озеро, через которое проходит Огинский канал. Разработали маршрут, ждем разрешения на проход от национального парка "Беловежская пуща", на чье территории находится Выгонощанское. Конечная точка - десятый шлюз. Там есть интересные исторические места", - рассказал Анатолий Брюховецкий.

В этой же зоне располагается живописное Бобровичское озеро. По нему тоже разработан туристический маршрут с посещением памятных мест.-0-