В Ивацевичском районе взяли под охрану место произрастания лилии кудреватой

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под охрану передано место произрастания включенной в Красную книгу лилии кудреватой. Решение райисполкома опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала, сообщает БЕЛТА.
Участок со специальным режимом охраны появился в Барановичском лесхозе. На территории Бытенского лесничества выделено 10,5 га, где произрастает лилия кудреватая. Иначе этот дикорастущий цветок называют царскими кудрями.
В месте произрастания краснокнижника, в частности, запрещается проводить сплошные и постепенные рубки, сжигать порубочные остатки древесины, использовать машины на гусеничном ходу, нарушать целостность почвы. Допускаются работы, проводимые для охраны леса и тушения пожаров, научные мероприятия по сохранению и расселению вида. Также на выделенном участке не разрешается проводить гидротехническую мелиорацию земель и другие работы по регулированию водного режима.
Преимущественно лилия кудреватая растет в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Предпочитает полутень и богатые гумусом почвы. Цветет в конце июня - июле. Обычно растет небольшими группами или отдельными экземплярами.-0-