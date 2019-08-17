В Ивье вырастили помидор-гигант весом более 1 кг

17 августа, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Ивье отмечают региональный праздник, посвященный помидору. Выбирали во время фестиваля и самый большой плод, выращенный местными хозяевами. Помидор-победитель весит более 1 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

На конкурс представили более десятка помидоров, большинство из которых были весом более 800 г. Победителями же стали Олег и Татьяна Карпович. В их теплице выросли несколько гигантов. Самый большой помидор весил 1070 г, еще один представленный на конкурс томат чуть не дотянул до килограмма - 976 г.

"Мы выращиваем помидоры не на продажу, а для себя. Секрет рекорда прост: постоянный и своевременный уход. Хороший урожай сможет снять лишь рачительный хозяин", - рассказывает Олег Карпович. Он признается, что для жителей Ивье участие в конкурсе престижно, победа - тем более. Поэтому когда на кустах заметили потенциальных рекордсменов, стали о них заботиться. Помогала в этой работе и дочка Полина.

"К слову, крупные помидоры еще и очень вкусные. С одного такого плода салат можно сделать на всю семью. Впрочем, рецептов множество - делаем и сок, и закатки, и лечо, и аджику", - отмечает Татьяна Карпович. В следующем году семья постарается побить свой рекорд.

Районный центр славится своими овощными традициями, продукция из Ивья востребована на белорусском и зарубежных рынках. Одним из местных брендов стали ивьевские томаты: праздник, посвященный помидору, проводится третий год. Появились здесь и свои традиции. Например, открытие праздника знаменуют символической закаткой первой банки томатов нового урожая. В нее вошло 19 помидоров!

А еще каждый год стараются бить рекорд по размеру томатного бутерброда. В этом году его длина превысила 6 метров: бутерброд разделили между гостями праздника. Также сегодня провели конкурс на скоростное поедание помидоров, представили сотни различных блюд из них, все можно было продегустировать. На празднике выбирали и местного Властелина села. Причем в конкурсе участвовали семьи, занимающиеся выращиванием помидоров. Традиционным стало и дефиле в тематических костюмах, а также помидорная эстафета. Впервые провели в Ивье и помидорную битву.-0-