В январе-феврале больше всего безработных направлено на обучение в Гомельской области

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы в январе - феврале 2021 года службой занятости направлено 664 безработных, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Из них в Брестской области - 53 человека, Витебской - 91, Гомельской - 192, Гродненской - 92, Минске - 45, Минской - 127, Могилевской - 64", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Безработных обучают по более чем ста профессиям, востребованным на рынке труда, в основном - по профессиям рабочих. Причем можно даже получать две смежные профессии одновременно, например, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, повар-кондитер и др. Срок обучения зависит от выбранной профессии и, как правило, составляет от 3 до 6 месяцев.

Для получения консультации о востребованных профессиях и специальностях по месту жительства безработного, информации о возможных образовательных программах (подготовка, переподготовка, повышение квалификации или обучающие курсы) и направлениях на обучение необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства.

Немаловажно, что для безработных этот вид содействия в трудоустройстве является бесплатной услугой. Более того, гражданам, направленным на обучение, в течение всего его периода выплачивается стипендия, а также компенсируются затраты на проживание и проезд, если учеба в другой местности.-0-