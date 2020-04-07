В Калинковичском районе третий день тушат торфяной пожар

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели третий день продолжают ликвидацию торфяного пожара в Калинковичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании на торфянике возле деревни Хатынь поступило 5 апреля в 8.08. "Ликвидация загорания затруднена отсутствием подъездных путей, водоисточников и заболоченностью местности. По состоянию на 7 апреля пожар локализован. Его площадь составляет 1 га", - уточнили в областном управлении. Тушение пожара продолжается и сегодня.

За минувшие сутки подразделения МЧС региона ликвидировали 7 пожаров травы и кустарника на общей площади 9,25 га, 7 лесных пожаров на 12,6 га. Всего по стране за этот период спасатели потушили 25 лесных пожаров, 4 торфяных и 123 травы и кустарников (общие площади 21,4 га; 1,36 га и 56 га, соответственно).

Спасатели просят жителей региона быть осторожными с огнем в лесах и на торфяниках. В ветреную погоду огонь может мгновенно распространиться на большие участки.-0-