В Каменецком районе передали под охрану места произрастания лилии кудреватой и кадила сарматского

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе (Брестская область) под охрану передали места произрастания двух видов растений, занесенных в Красную книгу Беларуси. Решение райисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Места произрастания краснокнижников нашли на территории Высоковского лесничества и передали под охрану Брестскому лесхозу. В частности, почти на 40 га растет лилия кудреватая, которую иначе еще называют царскими кудрями. Это единственная дикорастущая лилия в белоруской флоре. Цветет она с середины июня чуть меньше трех недель.

В тех местах нашли и редкое кадило сарматское - для охранной зоны выделено 82,8 га. В народе его называют бальзамом или лесным табаком. Это лекарственное медоносное растение. Растет группами или поодиночке в дубравах, грабняках, кустарниках. Цветет в мае-июне.

В местах произрастания этих краснокнижников запретили нарушать целостность почвы, проводить рубки и сжигать порубочные остатки древесины, использовать машины на гусеничном ходу. Там нельзя будет строить какие-то сооружения, проводить мелиорацию земель и другие работы по регулированию водного режима, кроме восстановления нарушенного режима.-0-