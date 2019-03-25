В Каменецком районе при замене водопровода обнаружили надгробную плиту середины XIX века

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе работники жилищно-коммунального хозяйства при замене водопроводной трубы обнаружили надгробную плиту середины XIX века, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

На необычную находку коммунальщики наткнулись 23 марта, выполняя работы в агрогородке Рясна. Обнаружены останки неустановленного человека и надгробная плита, датированная 1846 годом. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Как уточнила официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз Татьяна Коток, "при земляных работах обнаружены три фрагмента костных останков и надгробие 47-летней представительницы рода Грабовских". Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая установит давность захоронения, какому количеству людей принадлежат останки.

На этой территории ранее находился кальвинистский собор, сейчас там ведутся восстановительные работы. В прошлом столетии он был разрушен, позже разместился склад. Рядом с храмом было кладбище. В советское время там проводились раскопки, найденные останки перезахоронили. -0-