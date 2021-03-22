В Каменце появился памятник грецкому ореху

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменце (Брестская область) установили памятник грецкому ореху, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационный портал Каменецкого района Kamenec.by.

Идею создания арт-объекта объясняют тем, что в районе вырастают довольно крупные плоды грецкого ореха. Кованую композицию высотой 3,5 м по инициативе коммунальных служб и спонсоров установили на площадке возле новой базы МЧС. Дерево усыпано орехами: некоторые висят еще зелеными, на других уже треснула кожура, а у подножья лежат спелые плоды.

Памятник выполнен методом ручной ковки и частично - отливки в кузнечной мастерской. Его стоимость составляет около Br12 тыс. Сумму для подарка городу собрали предприятия-спонсоры, недостающие деньги доплатил районный бюджет.

У новой достопримечательности Каменца, чтобы защитить ее от вандалов, установили камеру видеонаблюдения.-0-

Фото "БрестСИТИ"