В каждом районе Минска появятся тематические цветники к 75-летию Великой Победы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Минска в год 75-летия Великой Победы появятся юбилейные тематические цветники, пройдут акции по высадке аллей, посвященных подвигу белорусского народа и памяти освободителей. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Елена Акулич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В каждом районе запланированы цветники к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказала Елена Акулич. - По сути, они уже есть. Где-то еще будет цифра 75, где-то флаги, новые элементы и т.д. Каждый "Зеленстрой" района придумает свою композицию, в основе которой - ковровые растения".

Цветочное оформление города стартовало еще в прошлом году: осенью были высажены более 300 луковичных растений, которые, как рассчитывают озеленители, расцветут к 9 Мая. "Они станут одним из элементов оформления праздничных мероприятий", - добавила Елена Акулич.

"На объектах озеленения города, в местах общего пользования будет высажено свыше 2 млн летней цветочной рассады. В этом году хотим увеличить количество многолетних цветочных растений, создавая композиции из них и красиво цветущих кустарников. Эта работа была начата еще в прошлом году. В каждом районе города были определены 10 площадок с красиво цветущими кустарниками", - добавила Елена Акулич.

Предполагается создать свыше 15 тыс. таких композиций из кустарников и многолетних цветов. Пока еще не оформлены до конца все площадки. Всего в течение года планируется высадить 65 тыс. штук многолетней цветочной рассады. И будут выставлены более 16 тыс. цветочных кашпо с луковичными и мелколуковичными растениями.

Также в юбилейный год в некоторых районах будут высажены молодые деревца, которые в будущем составят тематические аллеи. "Нам уже поступают заявки для проведения различных акций посадки. Всего во время весеннего месячника запланированы 23 акции. Из них семь тематических, во время которых будут высажены 222 дерева", - добавила Елена Акулич. Одна из крупных акций запланирована в Ленинском районе, где на проспекте Рокоссовского появится аллея Победы из 100 деревьев. В Первомайском районе пройдет акция "Деревья Победы".-0-

В Минске этой весной планируется высадить кустарники на разделительных полосах магистралей Минувшая мягкая зима позволила озеленителям раньше срока начать подготовку к весеннему месячнику. В парках и скверах уже удаляется песок, земля не промерзла, поэтому проводится санитарная прочистка кустарников, рыхление верхнего слоя земли.