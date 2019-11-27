В каждом районе Минска сделают по пять снежных горок для катания

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом районе Минска поставлена задача организовать как минимум пять горок для катания на тюбингах, санках, ледянках. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В этом году мы поставили задачу - в каждом районе столицы, используя естественные перепады высот, уклоны, надо сделать такие горки. Пробовали первые годы заливать водой, но это оказался не совсем удачный опыт. Поэтому, как только появится снег (либо используем искусственный - с Веснянки), будем эти места засыпать, укатывать. В среднем мы поставили задачу, чтобы в каждом районе было минимум пять таких точек", - сказал Александр Дорохович.

При этом он акцентировал внимание на создании безопасных условий катания для детей: горки делаются с бортами, не слишком большим уклоном и безопасным выездом. "Это и ставилось во главу угла. Если мы не создадим условия, то дети пойдут на первую попавшуюся горку", - подчеркнул зампред Мингорисполкома.

Оборудованные горки в микрорайонах сделают более доступными зимние забавы в пределах микрорайона.

В Веснянке, где сегодня открылась лыжероллерная трасса, как и в прошлом году, будет сделана специальная горка для катания на тюбингах, санках, ледянках. "Впервые сделали в прошлом году - пользуется огромной популярностью у семей. Здесь же организован прокат инвентаря, есть горячий чай", - добавил Александр Дорохович.-0-