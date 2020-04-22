В каждом районе столицы создадут по 10 новых цветников

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 10 новых цветников в каждом районе города дополнят существующие в Минске композиции. Такую информацию от руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелики Пузанковой распространил официальный Telegram-канал Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации специалиста, 45% площади всех столичных цветников занимают многолетники. Их с каждым годом все больше применяют в оформлении Минска. "К уже существующим цветникам в нынешнем году добавятся как минимум по 10 в каждом районе города, - поделилась планами Анжелика Пузанкова. - При создании композиций растения подбираются таким образом, чтобы декоративный вид сохранялся практически круглый год".

Например, новая композиция из розовых роз и кустарников с листвой лимонного цвета украсит территорию между зданием Белгосцирка и мостом через Свислочь. Полностью изменится концепция цветочного оформления Сендайского сквера: там будут преобладать многолетники.

Анжелика Пузанкова также сообщила, что на набережной Свислочи в районе ул.Коммунистической начат текущий ремонт. "Предстоит замена бетонного парапета, который в последнее время из-за длительной эксплуатации находился в неудовлетворительном состоянии. Спуски к воде, расположенные в районе телецентра, также отремонтируют. Завершить работы планируют к 9 мая", - сказала она.-0-