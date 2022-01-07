"В каждый звук я вкладываю свою душу". Знаменитый хореограф ушел в звонари при деревенском храме

Звонарь - это не профессия, а состояние души. Так говорит о своем призвании солигорчанин Игорь Темчин, в прошлом известный хореограф-балетмейстер. Седьмой год он служит звонарем в Свято-Покровском храме. Побеседовали с ним о таинстве колокольного звона и обучении этому мастерству детей.

Путь к вере

Игорь Темчин с супругой Галиной почти 40 лет назад создали в городе шахтеров детский театр танца, без которого просто невозможно представить себе культурную жизнь региона. Концерты, конкурсы, фестивали - об их ансамбле составом в 100 человек знали не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Как признается 61-летний Игорь Темчин, все это осталось позади. Хотя еще в прошлом году он преподавал ритмику ученикам младших классов в одной из местных школ. Сейчас ведет занятия по основам православной культуры. И уже более семи лет служит звонарем в Свято-Покровском храме в деревне Чижевичи.

- Для меня это не профессия, за которую получаешь заработную плату, а послушание по душе. Начиналось все достаточно просто, хотя сейчас я понимаю, что в нашей жизни ничего не происходит случайно. Моя супруга всегда была в вере. Я же - подвезу ее на службу, а сам в машине остаюсь ждать, - рассказывает Игорь Темчин. - Позже решил пойти и послушать, как поют. Как-то она попросила помочь в храме - согласился. Так маленькими шагами потихоньку двигался в этом направлении.

Голос храма

В какой-то момент храм мог оказаться без колокольного голоса: прежний звонарь переезжал в другой город. Игорь Евгеньевич понял, что дело ему интересно, и согласился попробовать его заменить. Хоть музыкального образования у него и не было, но имелось чувство ритма.

- В тот же день поднялись с батюшкой на колокольню, он мне показал сам принцип. Конечно, ничего я не запомнил с первого раза. Как говорится, "Гугл" был мне в помощь. Слушал авторитетных звонарей, записывал их выступления на телефон, пытался повторить. Но дело в том, что колокольни все разные: возможности одной нельзя перенести на другую, - отмечает звонарь.

Дальше, по словам Игоря Темчина, все начало складываться само собой. Когда на церемонию освящения колоколов в Кафедральный собор Рождества Христова в Солигорск съехались звонари, он, не робея, попросил у них помощи. Откликнулся директор Минской школы звонарей Богдан Владимирович Березкин. Солигорчанин прошел курсы, которые в местной епархии благословил сам епископ.

За одну службу звонарь может пять раз подниматься на колокольню. Перед началом звона - молитва. На каждом колоколе изображен лик святого, а потому каждый звон - послание к Богу.

- Перед началом колокольного звона делается 40 ударов в благовестник. Это самый большой колокол в храме весом 500 кг. Работать с ним легко, потому что управляется ногами. Так вот первые три удара идут через молитву "Отче наш". Последующие 37 - через Иисусову молитву, - поясняет Игорь Темчин. - Затем - затравка. Это как вступление в песне. И только потом начинается трезвон колоколов. По времени все это занимает порядка 10 минут.

Начинающие звонари работают исключительно в наушниках для защиты своего слуха. Наш же герой уже давно привык к этим громким звукам. И уверен, что его колокола звучат не только для прихожан, но и для тех, кто пока не готов войти в храм и вовсе не знает, что происходит внутри его. В этом и есть мистика: сам колокол никто не видит, а его звучание даже в городском шуме улавливает каждый. И от этого внутри будто что-то всколыхнется. Люди, по словам Игоря Темчина, по-разному реагируют на этот звон. Одни останавливаются и молятся, другие улыбаются или задумываются о чем-то своем, а малыши часто танцуют.

Колокольный звонок на урок

По традиции звонарь должен передать свое мастерство и опыт ученику, который после занимает его место. Вот и Игорь Темчин решил поделиться знаниями, основав три года назад школу звонарей при Свято-Покровском храме. Сейчас в ней занимается 10 ребят. Самый младший ходит в первый класс, а старший в этом году заканчивает школу. Занятия проходят раз в неделю, длятся один час.

- Стараюсь всем уделить время, поэтому договариваемся с ребятами, кто в какой день может прийти. Ведь учебная колокольня у нас одна, а желающих много. Например, Даниил занимается у меня почти четыре года. Он иногда даже заменяет меня на колокольне храма во время службы.

В этом году парень заканчивает школу и уезжает учиться по направлению "гражданская авиация", - рассказывает звонарь. - Ребята выбирают профессии, не связанные с церковным служением, но им нравятся наши занятия. Отрадно, что вместо того, чтобы сидеть в гаджетах, они проводят время в храме.

Вес самого большого колокола учебной звонницы - 80 кг. Ребята с ним с легкостью справляются. По словам Игоря Темчина, вес не имеет никакого значения: если колокол настроен правильно, то с ним сладит даже хрупкая девушка. Кстати, школу звонарей посещают три девочки.

- В колокольном звоне существует три-четыре основных рисунка. Начинают ребята с двух колоколов, затем подключаем третий, четвертый… За месяц можно выучить азы и приниматься за разные сочетания.

- Даниил сейчас разучивает вальс колоколов. С ним я занимаюсь индивидуально, потому что остальным детям нужно учиться до этого еще два-три года, - поясняет звонарь-учитель. - Когда выучишь самое главное, то руки и ноги работают уже словно на автомате. Хотя звон у разных людей может отличаться. Влияет как погода, так и настроение, как человек вкладывает свою душу. Это будто борщ у хозяек: ингредиенты одни и те же, а вкус разный. Так и здесь. Бывает, нет настроения звонить празднично на Воскресной литургии. Вроде бы сам ничего не замечаешь, а спускаешься с колокольни и слышишь: ты сегодня как-то по-другому звонил, показалось, что грустно. Хотя, по большому счету, от самых первых звуков колоколов мое настроение всегда улучшается.

Марина ВАЛАХ,

фото автора и из архива героя,

газета ""7 Дней"".-0-