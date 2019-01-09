В КГК Витебской области создали горячую линию по вопросам проведения проверок в Оршанском районе

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Для предупреждения нарушений при осуществлении проверок и других контрольных (надзорных) мероприятий в отношении субъектов Оршанского района в Комитете государственного контроля Витебской области начинает работу постоянно действующая горячая линия, сообщили БЕЛТА в комитете региона.
"Обратиться на нее по вопросам действий должностных лиц контролирующих и надзорных органов, сообщить о возможных нарушениях требований указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" (в части проводимых проверок) можно по телефонам горячей линии Комитета государственного контроля Витебской области: 8 (0212) 42-61-95, 8 (0212) 42-61-49 и 8 (0212) 42-61-82. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)", - отметили в КГК области.
С начала 2019 года вступил в силу указ №506 "О развитии Оршанского района Витебской области". Он направлен на создание условий для комплексного социально-экономического развития этого региона, повышения качества и уровня жизни населения, стимулирования предпринимательства и вложения средств в экономику региона, роста доходов местного бюджета. Кроме того, для дополнительного раскрепощения деловой инициативы в Оршанском районе произойдет дальнейшее упорядочивание проверочной деятельности, а также декриминализация экономических рисков. Так, до 31 декабря 2023 года вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а для внеплановых проверок определяется исключительный перечень случаев их проведения.-0-
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